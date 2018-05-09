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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 62
1:1
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Депуатр 50
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
9 мая 2018, 21:45 МСК
9.05.2018, 21:45 МСК
среда
Составы
Челси
мин
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
62'
62'
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
37
Эдуарду
Эдуарду
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
10
Азар
Эден Азар
15
Мозес
Виктор Мозес
8
Баркли
Росс Баркли
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
18
Жиру
Оливье Жиру
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
50'
50'
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
21
Притчард
Алекс Притчард
22
Инс
Томас Инс
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер