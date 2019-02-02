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Челси VS Хаддерсфилд Таун
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Челси - Хаддерсфилд Таун: 02 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Игуаин 16
Азар 45
Азар 66
Игуаин 69
Луис 86
5:0
Челси - Хаддерсфилд Таун: 02 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
2 февр. 2019, 18:00 МСК
2.02.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
30
Луис
Давид Луис
86'
86'
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
66'
45'
66'
45'
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
16'
69'
16', 69'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
-
11
Педро
Педро
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
18
Мбенза
Исаак Мбенза
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
11
Дьякаби
Адама Дьякаби
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
-
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
-
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
21
Притчард
Алекс Притчард
-
16
Грант
Карлан Грант
-
24
Мунье
Стив Мунье
-
События
Матч окончен 5:0
ГОЛ! 5:0
Давид Луис
86'
ГОЛ! 4:0
Гонсало Игуаин
69'
ГОЛ! 3:0
Эден Азар
66'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Эден Азар
45'
ГОЛ! 1:0
Гонсало Игуаин
16'
Прошлые матчи
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Челси
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Челси
5
Хаддерсфилд Таун
0
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
Челси
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
0
Челси
3
09.05.2018
09 мая 2018
ср
21:45
Челси
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
09.05.2018
09 мая 2018
ср
21:45
Челси
1
Хаддерсфилд Таун
1
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
23:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Челси
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
23:00
Хаддерсфилд Таун
1
Челси
3
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