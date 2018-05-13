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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 38
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
22
Инс
Томас Инс
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
2
Смит
Том Смит
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
8
Биллинг
Филип Биллинг
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
20
Депуатр
Лоран Депуатр
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
38'
38'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
18
Монреаль
Начо Монреаль
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа