Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 3
Жиру 68
Санчес 69
Озил 72
Жиру 87
5:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
29 нояб. 2017, 22:45 МСК
29.11.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
72'
72'
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
69'
69'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
3'
3'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру
68', 87'
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
14
Крэйни
Мартин Крэйни
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
3
Мэлони
Скотт Мэлони
2
Смит
Том Смит
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
22
Инс
Томас Инс
20
Депуатр
Лоран Депуатр