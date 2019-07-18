Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 45
Морелос 57
Морелос 66
Дефо 77
Дефо 86
6:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Сент-Джозефс
Гибралтар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:45 МСК
18.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Рейнджерс
мин
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
90
16
Халлидэй
Энди Халлидэй
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
18
Камара
Глен Камара
90
25
Полстер
Мэтт Полстер
90
19
Стюарт
Грег Стюарт
90
23
Доэрти
Грег Доэрти
90
20
Морелос
Альфредо Морелос
45'
66'
57'
45', 66'
57'
90
Запасные
19
Катич
Никола Катич
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
9
Дефо
Джермейн Дефо
77', 86'
Сент-Джозефс
мин
1
Робба
Джейми Робба
90
Запасные
2
Кашаро
Райан Кашаро
17
Гарро
Сайкс Гарро