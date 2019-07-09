Матч завершен
Сент-Джозефс
Гибралтар
0:4
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Джек 50
Ожо 56
Голдсон 68
Морелос 77
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
9 июля 2019, 18:55 МСК
9.07.2019, 18:55 МСК
вторник
Составы
Запасные
1
Робба
Джейми Робба
2
Кашаро
Райан Кашаро
17
Гарро
Сайкс Гарро
Рейнджерс
мин
9
Дефо
Джермейн Дефо
90
10
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
8
Джек
Райан Джек
50'
50'
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
68'
68'
90
18
Камара
Глен Камара
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
56'
56'
90
31
Баришич
Борна Баришич
90
19
Катич
Никола Катич
90
22
Джонс
Джордан Джонс
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
16
Халлидэй
Энди Халлидэй
23
Доэрти
Грег Доэрти
24
Стюарт
Грег Стюарт
20
Морелос
Альфредо Морелос
77'