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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 14
Ожо 39
Морелос 49
3:1
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
15 авг. 2019, 21:45 МСК
15.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Рейнджерс
мин
10
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
15
Фланаган
Джон Фланаган
90
8
Джек
Райан Джек
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
18
Камара
Глен Камара
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
39'
39'
90
19
Катич
Никола Катич
90
20
Морелос
Альфредо Морелос
49'
14'
49', 14'
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
5
Хеландер
Филип Хеландер
31
Баришич
Борна Баришич
23
Доэрти
Грег Доэрти
9
Дефо
Джермейн Дефо
22
Джонс
Джордан Джонс
Мидтьюлланд
мин
1
Хансен
Йеспер Хансен
90
88
Викхейм
Густав Викхейм
90
14
Шольц
Александр Шольц
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
Запасные
3
Спарв
Тим Спарв