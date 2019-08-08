Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
2:4
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 43
Катич 56
Эрфилд 70
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 21:00 МСК
8.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Мидтьюлланд
мин
3
Спарв
Тим Спарв
90
1
Хансен
Йеспер Хансен
90
88
Викхейм
Густав Викхейм
90
14
Шольц
Александр Шольц
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
Запасные
31
Андерсен
Миккел Андерсен
7
Поульсен
Якоб Поульсен
Рейнджерс
мин
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
70'
70'
90
15
Фланаган
Джон Фланаган
90
8
Джек
Райан Джек
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
18
Камара
Глен Камара
90
19
Катич
Никола Катич
56'
56'
90
20
Морелос
Альфредо Морелос
43'
43'
90
22
Джонс
Джордан Джонс
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
31
Баришич
Борна Баришич
10
Дэвис
Стивен Дэвис
11
Ожо
Олувасейи Ожо
23
Доэрти
Грег Доэрти
9
Дефо
Джермейн Дефо