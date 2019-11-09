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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Герта
Берлин
Миттельштедт 32
Зелке 90
2:4
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 38
Забитцер 45
Кампль 86
Вернер 90
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
9 нояб. 2019, 17:30 МСК
9.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
32'
32'
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
7
Левен
Эдуард Левен
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
15
Груйич
Марко Груйич
10
Дуда
Ондрей Дуда
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке
90'
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90'
38'
90'
38'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
45'
45'
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
44
Кампль
Кевин Кампль
86'
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья