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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ласогга 55
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Дарида 50
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
26 марта 2014, 22:00 МСК
26.03.2014, 22:00 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
62
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
55'
55'
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Та
Джонатан Та
0
Теше
Роберт Теше
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Джон
Ола Джон
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
34
0
Фернандес
Желсон Фернандес
63
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Дарида
Владимир Дарида
50'
50'
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Шмид
Джонатан Шмид
0
Керк
Себастьян Керк
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер