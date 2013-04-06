Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 68
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
6 апр. 2013, 19:30 МСК
6.04.2013, 19:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
89
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
68
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
70
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Брума
Джеффри Брума
0
Качар
Гойко Качар
0
Бадель
Милан Бадель
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Ирачек
Петр Ирачек
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
68'
68'
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
79
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Геде
Карим Геде
0
Сантини
Иван Сантини