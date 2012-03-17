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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Иличевич 75
1:3
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Флум 20
Калиджиури 43
Макиади 72
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
17 марта 2012, 17:30 МСК
17.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Теше
Роберт Теше
46
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
75'
75'
90
0
Торе
Гекхан Торе
46
0
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Янсен
Марсель Янсен
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Берг
Маркус Берг
0
Сон
Хын-Мин Сон
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Флум
Йоханнес Флум
20'
20'
34
0
Макиади
Седрик Макиади
72'
72'
89
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
43'
43'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
63
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Шустер
Робин Шустер
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Геде
Карим Геде
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини