Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:3
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Байстер 37
Ласогга 47
ван дер Ваарт 63
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
27 окт. 2013, 17:30 МСК
27.10.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
63
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
84
0
Фернандес
Желсон Фернандес
46
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Ханке
Майк Ханке
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
22
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
78
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
63'
63'
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
37'
37'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
47'
47'
84
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа