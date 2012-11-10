Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
85
0
Шмид
Джонатан Шмид
78
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
69
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Путило
Антон Путило
0
Геде
Карим Геде
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
87
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
39
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Аого
Деннис Аого
0
Брума
Джеффри Брума
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Сала
Джакопо Сала