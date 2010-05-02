Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Демпси 45
Коул 58
Окака-Чука 79
3:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 61
Франко 90
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
2 мая 2010, 17:00 МСК
2.05.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
70
0
Демпси
Клинт Демпси
45'
45'
86
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Невланд
Эрик Невланд
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Шори
Никки Шори
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Гера
Золтан Гера
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
79'
0
Эльм
Давид Эльм
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
61
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
83
0
Коул
Карлтон Коул
61'
58'
61'
58'
90
0
Илан
Илан
61
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Франко
Гилермо Франко
90'
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Диаманти
Алессандро Диаманти