Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Фулхэм
Лондон
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Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-

Прошлые матчи

19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Фулхэм
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
4
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 22:59
Фулхэм
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 22:59
Фулхэм
2
Ньюкасл Юнайтед
1
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Фулхэм
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Фулхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
2
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Фулхэм
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
1
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
16.05.2009 16 мая 2009 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Фулхэм
16.05.2009 16 мая 2009 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
1
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Фулхэм
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Фулхэм
2
Ньюкасл Юнайтед
1
22.03.2008 22 марта 2008 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Фулхэм
22.03.2008 22 марта 2008 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
0
15.12.2007 15 дек. 2007 сб 20:15
Фулхэм
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2007 15 дек. 2007 сб 20:15
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1

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