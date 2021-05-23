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Фулхэм VS Ньюкасл Юнайтед
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Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Фулхэм
Лондон
-:-
Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Прошлые матчи
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Фулхэм
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
4
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
Фулхэм
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
Фулхэм
2
Ньюкасл Юнайтед
1
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Фулхэм
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Фулхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
2
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Фулхэм
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
1
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Фулхэм
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
1
09.11.2008
09 нояб. 2008
вс
19:00
Фулхэм
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
09.11.2008
09 нояб. 2008
вс
19:00
Фулхэм
2
Ньюкасл Юнайтед
1
22.03.2008
22 марта 2008
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Фулхэм
22.03.2008
22 марта 2008
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
0
15.12.2007
15 дек. 2007
сб
20:15
Фулхэм
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2007
15 дек. 2007
сб
20:15
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1
Новости
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
#Ньюкасл
04 марта, 16:50
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
#Виллиан
12 сентября 2020, 16:28
🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
#Ньюкасл
29 апреля 2020, 22:46
#
Новости матча
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
12 января, 23:37
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
В «Фулхэме» случилась вспышка коронавируса. Игра с «Тоттенхэмом» перенесена
30 декабря 2020, 20:30
Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
27 декабря 2020, 21:21
Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса
15 декабря 2020, 11:28
«Ньюкасл» объявил о переносе матча с «Астон Виллой» из-за коронавируса
01 декабря 2020, 21:17
Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года
30 ноября 2020, 10:28
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11