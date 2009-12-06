Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 26
Джилардино 89
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
6 дек. 2009, 17:00 МСК
6.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Сантана
Марио Сантана
90
0
Варгас
Хуан Варгас
26'
26'
80
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
89'
89'
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
50
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Натали
Чезаре Натали
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
81
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
81
0
Чераволо
Фабио Чераволо
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Лаюн
Мигель Лаюн
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто