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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
16 окт. 2016, 13:30 МСК
16.10.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
2
Гонсало
Гонсало
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
31
Милич
Хрвойе Милич
59
6
Санчес
Карлос Санчес
59
5
Бадель
Милан Бадель
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
83
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо
Аталанта
мин
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
45
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
93
Драме
Букари Драме
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
89
27
Куртич
Ясмин Куртич
68
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
30
Басси
Давиде Басси
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
51
Пинилья
Маурисио Пинилья