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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
5 марта 2017, 14:30 МСК
5.03.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
45
27
Куртич
Ясмин Куртич
69
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
86
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
25
Конко
Абдулай Конко
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
4
Кристанте
Бриан Кристанте
88
Грасси
Альберто Грасси
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
43
Палоски
Альберто Палоски
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
81
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
72
9
Калинич
Никола Калинич
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
23
Саталино
Джакомо Саталино
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар
10
Бернардески
Федерико Бернардески