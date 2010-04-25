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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Смоллинг 50
Артета 90
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Невланд 36
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
25 апр. 2010, 17:00 МСК
25.04.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
61
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
46
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
90'
90'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
87
Запасные
0
Тернер
Ян Тернер
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Саа
Луи Саа
0
Аничебе
Виктор Аничебе
0
Бакстер
Джозе Бакстер
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
50'
50'
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Невланд
Эрик Невланд
36'
36'
79
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
89
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Стоор
Фредрик Стоор
0
Бриггс
Мэттью Бриггс
0
Теймурян
Андраник Теймурян
0
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
0
Эльм
Давид Эльм