Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ниасс 70
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Родригес 7
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
20 янв. 2018, 18:00 МСК
20.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
27
Влашич
Никола Влашич
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
4
Кин
Майкл Кин
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
7
Боласи
Янник Боласи
10
Руни
Уэйн Руни
19
Ниасс
Умар Ниасс
70'
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
11
Брант
Крис Брант
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
7'
7'
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
2
Ньом
Аллан Ньом
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
8
Ливермор
Джейк Ливермор
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
28
Филд
Сэм Филд