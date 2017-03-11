Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Миральяс 39
Шнейдерлин 45
Лукаку 82
3:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
11 марта 2017, 18:00 МСК
11.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
39'
39'
90
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
45'
45'
90
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
82'
82'
90
Вест Бромвич
мин
-
Доусон
Крейг Доусон
90
-
Якоб
Клаудио Якоб
90