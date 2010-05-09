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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 90
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
84
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
56
0
Осман
Леон Осман
90
0
Саа
Луи Саа
90
0
Аничебе
Виктор Аничебе
66
Запасные
0
Тернер
Ян Тернер
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90'
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
Портсмут
мин
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
67
0
Уилсон
Марк Уилсон
46
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
78
Запасные
0
О'Брайн
Лиам О'Брайн
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
0
Смит
Томми Смит