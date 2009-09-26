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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 42
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 14:45 МСК
26.09.2009, 14:45 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
73
0
Браун
Майкл Браун
81
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Смит
Томми Смит
90
0
Диндан
Аруна Диндан
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Йебда
Хассан Йебда
0
Кану
Нванкво Кану
0
Вебер
Данни Вебер
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
60
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Осман
Леон Осман
75
0
Саа
Луи Саа
42'
42'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени