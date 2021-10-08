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Отбор ЧМ. Европа
Эстония VS Белоруссия
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Эстония - Белоруссия: 08 октября 2021 смотреть онлайн
Эстония
-:-
Эстония - Белоруссия: 08 октября 2021 смотреть онлайн
Белоруссия
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур
Отбор ЧМ. Европа,
7 тур
8 окт. 2021, 21:45 МСК
8.10.2021, 21:45 МСК
пятница
Cтадион А. Ле Кок Арена
А. Ле Кок Арена
Таллинн
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
-
Аниер
Хенри Аниер
12
Аксалу
Микхел Аксалу
6
Антонов
Илья Антонов
7
Аллику
Рауно Аллику
-
Саппинен
Рауно Саппинен
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
16
Пюрг
Хенрик Пюрг
10
Поом
Маркус Поом
11
Ойгус
Карл Ойгус
23
Ващук
Богдан Ващук
3
Паскочи
Максим Паскочи
Запасные
22
Пештер
Карл-Йохан Пештер
-
2
Субка
Мяртен Субка
-
7
Пури
Сандер Пури
-
10
Фролов
Андрей Фролов
-
5
Кальюмяэ
Марек Кальюмяэ
-
17
Рооснупп
Марк Оливер Рооснупп
-
9
Кирсс
Роберт Кирсс
-
Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy
Прошлые матчи
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
19:00
Белоруссия
0 : 0
Эстония
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
19:00
Белоруссия
0
Эстония
0
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Эстония
1
Белоруссия
2
Новости
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
#Белоруссия
12 сентября 2020, 17:37
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
3
#политика
14 августа 2020, 20:00
3
#
Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа 2020, 15:57
В Москве задержаны фанаты ЦСКА, которые использовали кричалку «Жыве Беларусь»
16 августа 2020, 10:30
«Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ». Гончаренко высказался о событиях в Белоруссии
15 августа 2020, 22:19