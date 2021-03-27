Белоруссия - Эстония: 27 марта 2021 смотреть онлайн

Белоруссия
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Белоруссия - Эстония: 27 марта 2021 смотреть онлайн

Эстония
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
27 марта 2021, 17:00 МСК
27.03.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
-
Аниер
Хенри Аниер
12
Аксалу
Микхел Аксалу
6
Антонов
Илья Антонов
7
Аллику
Рауно Аллику
-
Саппинен
Рауно Саппинен
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
16
Пюрг
Хенрик Пюрг
10
Поом
Маркус Поом
11
Ойгус
Карл Ойгус
23
Ващук
Богдан Ващук
3
Паскочи
Максим Паскочи
Запасные
22
Пештер
Карл-Йохан Пештер
-
2
Субка
Мяртен Субка
-
7
Пури
Сандер Пури
-
10
Фролов
Андрей Фролов
-
5
Кальюмяэ
Марек Кальюмяэ
-
17
Рооснупп
Марк Оливер Рооснупп
-
9
Кирсс
Роберт Кирсс
-

Прошлые матчи

10.10.2019 10 окт. 2019 чт 19:00
Белоруссия
0 : 0
Эстония
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 19:00
Белоруссия
0
Эстония
0
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Эстония
1
Белоруссия
2

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