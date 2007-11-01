Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
1 нояб. 2007, 23:55 МСК
1.11.2007, 23:55 МСК
четверг
Составы