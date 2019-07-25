Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Феррейра 49
Феррейра 57
Иглесиас 60
Иглесиас 68
4:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Стьярнан
Гардабайр
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 22:00 МСК
25.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
5
Налдо
Налдо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
49'
57'
49', 57'
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
7
Иглесиас
Борха Иглесиас
60'
68'
60', 68'
90
6
Лопес
Льюис Лопес
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
12
Вила
Дидач Вила
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
24
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
11
Пуадо
Хави Пуадо