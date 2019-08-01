Матч завершен
Стьярнан
Гардабайр
1:3
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Иглесиас 52
Феррейра 79
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 22:15 МСК
1.08.2019, 22:15 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
12
Вила
Дидач Вила
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
5
Налдо
Налдо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
79'
79'
90
7
Иглесиас
Борха Иглесиас
52'
52'
90
21
Рока
Марк Рока
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
6
Лопес
Льюис Лопес
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
24
Лей
Ву Лей
10
Дардер
Серхи Дардер
11
Пуадо
Хави Пуадо