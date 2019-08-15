Матч завершен
Эспаньол
Барселона
3:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 22:00 МСК
15.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
17
Вила
Дидач Вила
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
24
Лей
Ву Лей
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
6
Лопес
Льюис Лопес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Налдо
Налдо
4
Санчес
Виктор Санчес
9
Феррейра
Факундо Феррейра
11
Пуадо
Хави Пуадо
Люцерн
мин
27
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
32
Мюллер
Мариус Мюллер
90
3
Чиркович
Лазар Чиркович
90
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
90
21
Арнольд
Ремо Арнольд
90
Запасные
11
Шурпф
Паскаль Шурпф