Матч завершен
Люцерн
Люцерн
0:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Феррейра 28
Вила 59
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 22:00 МСК
8.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
-
Вила
Дидач Вила
59'
59'
90
-
Феррейра
Факундо Феррейра
28'
28'
90