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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Тоте 11
Вальдес 23
Томер 32
Трезеге 44
4:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Рейес 89
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
10 янв. 2011, 23:00 МСК
10.01.2011, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
32'
32'
52
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
23'
23'
77
0
Тоте
Тоте
11'
11'
64
0
Трезеге
Давид Трезеге
44'
44'
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Портильо
Хавьер Портильо
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
89'
89'
90
0
Суарес
Марио Суарес
46
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
59
0
Агуэро
Серхио Агуэро
78
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Валера
Хуан Валера
0
Переа
Луис Переа
0
Мерида
Фран Мерида
0
Коке
Коке
0
Форлан
Диего Форлан