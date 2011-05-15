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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Домингес 2
Рейес 71
2:1
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 67
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
15 мая 2011, 22:00 МСК
15.05.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Домингес
Альваро Домингес
2'
2'
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Тиагу
Тиагу
81
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
71'
71'
90
0
Коке
Коке
83
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Элиас
Элиас
0
Ногуера
Альберто Ногуера
Эркулес
мин
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
83
0
Кико
Кико
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Портильо
Хавьер Портильо
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
67'
67'
90
Запасные
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер