Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 31
Газинский 36
Игнатьев 78
Сулейманов 87
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
11 мая 2019, 14:00 МСК
11.05.2019, 14:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
76
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
10
Комков
Михаил Комков
46
7
Зотов
Александр Зотов
12
5
Комолов
Павел Комолов
90
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
55
Юрченко
Давид Юрченко
95
Едапин
Максим Едапин
2
Кичин
Валерий Кичин
27
Рожков
Павел Рожков
78
Хубулов
Арсен Хубулов
24
Савичев
Константин Савичев
77
Костюков
Михаил Костюков
48
Кутьин
Александр Кутьин
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
36'
36'
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
79
16
Классон
Виктор Классон
31'
31'
90
9
Ари
Ари
66
7
Вандерсон
Вандерсон
71
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
78'
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
87'