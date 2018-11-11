Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Газинский 60
Классон 70
Каборе 85
3:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
11 нояб. 2018, 16:00 МСК
11.11.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
16
Классон
Виктор Классон
70'
70'
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
15
Марков
Николай Марков
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
77
Каборе
Шарль Каборе
85'
85'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
60'
60'
86
33
Перейра
Маурисио Перейра
78
9
Ари
Ари
90
7
Вандерсон
Вандерсон
78
Запасные
31
Ещенко
Сергей Ещенко
66
Адамов
Денис Адамов
49
Шишкин
Роман Шишкин
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
20
Куэва
Кристиан Куэва
50
Голубев
Артем Голубев
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
60
Сергеев
Никита Сергеев
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
33
Занев
Петар Занев
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
66
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
61
11
Саркисов
Артур Саркисов
30
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
70
Гавазай
Энис Гавазай
15
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
91
Обрадович
Марко Обрадович