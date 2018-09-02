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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
2 сент. 2018, 14:00 МСК
2.09.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
91
Обрадович
Марко Обрадович
31
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
5
Комолов
Павел Комолов
74
77
Костюков
Михаил Костюков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
47
Филиппов
Михаил Филиппов
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
33
Занев
Петар Занев
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
14
Семакин
Максим Семакин
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов
Арсенал
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
81
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
75
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
60
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
50
Шамов
Егор Шамов
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
8
Григалава
Гиа Григалава
33
Сокол
Артем Сокол
5
Кадири
Мохаммед Кадири
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Кангва
Эванс Кангва