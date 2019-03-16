Матч завершен
Арсенал
Тула
Мирзов 29
Горбатенко 87
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
16 марта 2019, 19:00 МСК
16.03.2019, 19:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
29'
29'
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
87'
87'
89
5
Кадири
Мохаммед Кадири
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
82
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
26
Коне
Бакари Коне
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
13
Володько
Максим Володько
70
Костадинов
Георгий Костадинов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
22
Лесовой
Даниил Лесовой
45
Ожегович
Огнен Ожегович
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
17
Савичев
Константин Савичев
46
8
Огуде
Фегор Огуде
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
7
Зотов
Александр Зотов
46
78
Хубулов
Арсен Хубулов
81
48
Кутьин
Александр Кутьин
90
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
2
Кичин
Валерий Кичин
33
Занев
Петар Занев
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
77
Костюков
Михаил Костюков
11
Саркисов
Артур Саркисов
9
Соболев
Александр Соболев