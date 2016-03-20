Арсенал - Енисей: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
2:0

Арсенал - Енисей: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
20 марта 2016, 14:00 МСК
20.03.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
Арсенал
2
Енисей
0
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 0
Арсенал
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 14:00
Енисей
0
Арсенал
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Арсенал
2
Енисей
0
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 15:00
Енисей
0 : 2
Арсенал
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 15:00
Енисей
0
Арсенал
2
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 16:00
Арсенал
1 : 2
Енисей
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 16:00
Арсенал
1
Енисей
2
18.07.2013 18 июля 2013 чт 14:00
Енисей
1 : 3
Арсенал
18.07.2013 18 июля 2013 чт 14:00
Енисей
1
Арсенал
3

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