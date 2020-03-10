Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Шарлес 90
1:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Оярсабаль 16
Виллиан Жозе 75
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
10 марта 2020, 22:00 МСК
10.03.2020, 22:00 МСК
вторник
Давид Медье Хименес
Давид Медье Хименес
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
82
20
Робер
Робер
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
6
Альварес
Серхио Альварес
67
22
Инуи
Такаши Инуи
77
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
17
Кике
Кике
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
11
Соареш
Рафа Соареш
2
Бургос
Эстебан Бургос
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
7
Кике
Кике
19
Шарлес
Шарлес
90'
16
де Бласис
Пабло де Бласис
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
12
Муньос
Айэн Муньос
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
11
Янузай
Аднан Янузай
67
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
16'
16'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
62
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
75'
75'
85
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
20
Монреаль
Начо Монреаль
3
Льоренте
Диего Льоренте
7
Порту
Порту
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа