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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ле Норман 25
Оярсабаль 47
Виллиан Жозе 57
Эдегор 80
4:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Диоп 35
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
30 нояб. 2019, 18:00 МСК
30.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
57'
57'
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
80'
80'
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
47'
47'
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
25'
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
35'
35'
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Леон
Педро Леон
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
19
Шарлес
Шарлес
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
20
Робер
Робер
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
9
Энрих
Серхио Энрих
17
Кике
Кике