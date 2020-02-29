Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Шарлес 27
Шарлес 48
Орельяна 85
3:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
29 февр. 2020, 15:00 МСК
29.02.2020, 15:00 МСК
суббота
Пабло Гонсалес Фуэртес
Пабло Гонсалес Фуэртес
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Леон
Педро Леон
84
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
85'
85'
90
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
9
Энрих
Серхио Энрих
88
19
Шарлес
Шарлес
27'
48'
27', 48'
78
Запасные
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
2
Бургос
Эстебан Бургос
6
Альварес
Серхио Альварес
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
10
Барди
Энис Барди
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
66
9
Марти
Рохер Марти
90
21
Майорал
Борха Майорал
66
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
19
Клер
Карлос Клер
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
36
Мартинес
Пабло Мартинес
7
Леон
Серхио Леон