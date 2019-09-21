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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
21 сент. 2019, 17:00 МСК
21.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
19
Клер
Карлос Клер
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
9
Марти
Рохер Марти
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
15
Поштиго
Серхио Поштиго
5
Радойя
Неманья Радойя
10
Барди
Энис Барди
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Леон
Педро Леон
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
12
Оливейра
Паулу Оливейра
6
Альварес
Серхио Альварес
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике