Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Орельяна 15
1:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Фекир 7
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
2 февр. 2020, 16:00 МСК
2.02.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Эйбар
мин
2
Бургос
Эстебан Бургос
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
24
Техеро
Альваро Техеро
68
8
Диоп
Папакоули Диоп
84
21
Леон
Педро Леон
75
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
15'
15'
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
23
Арбилья
Анайц Арбилья
12
Оливейра
Паулу Оливейра
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике
Бетис
мин
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
82
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
17
Хоакин
Хоакин
70
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
7'
7'
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
24
Аленья
Карлес Аленья
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
88
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
12
Сидней
Сидней
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Лайнес
Диего Лайнес
21
Родригес
Гидо Родригес
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон