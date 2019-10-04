Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 66
1:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Орельяна 34
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
4 окт. 2019, 22:00 МСК
4.10.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
16
Морон
Лорен Морон
66'
66'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
8
Фекир
Набиль Фекир
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
34'
34'
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
4
Рамис
Иван Рамис
24
Техеро
Альваро Техеро
21
Леон
Педро Леон
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Шарлес
Шарлес
7
Кике
Кике