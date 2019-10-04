Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 66
1:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Орельяна 34
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
4 окт. 2019, 22:00 МСК
4.10.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
16
Морон
Лорен Морон
66'
66'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
8
Фекир
Набиль Фекир
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
34'
34'
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
4
Рамис
Иван Рамис
24
Техеро
Альваро Техеро
21
Леон
Педро Леон
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Шарлес
Шарлес
7
Кике
Кике