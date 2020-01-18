Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Бургос 10
Экспозито 90
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
18 янв. 2020, 23:00 МСК
18.01.2020, 23:00 МСК
суббота
Составы
Эйбар
мин
2
Бургос
Эстебан Бургос
10'
10'
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
21
Леон
Педро Леон
74
6
Альварес
Серхио Альварес
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90'
90'
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
80
9
Энрих
Серхио Энрих
87
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
20
Робер
Робер
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
33
Атьенса
Мигель Атьенса
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
73
20
Витоло
Витоло
87
5
Томас
Томас
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
83
9
Мората
Альваро Мората
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
12
Лоди
Ренан Лоди
39
Клементе
Оскар Клементе
14
Льоренте
Маркос Льоренте
34
Камельо
Серхио Камельо