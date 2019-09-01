Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Марко Ройс
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фелиш 27
Витоло 52
Томас 90
3:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Шарлес 7
Арбилья 19
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
1 сент. 2019, 20:00 МСК
1.09.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
27'
27'
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
52'
5
Томас
Томас
90'
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
19'
19'
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Леон
Педро Леон
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
19
Шарлес
Шарлес
7'
7'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
20
Робер
Робер
12
Оливейра
Паулу Оливейра
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике