Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фелиш 27
Витоло 52
Томас 90
3:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Шарлес 7
Арбилья 19
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
1 сент. 2019, 20:00 МСК
1.09.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
27'
27'
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
52'
5
Томас
Томас
90'
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
19'
19'
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Леон
Педро Леон
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
19
Шарлес
Шарлес
7'
7'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
20
Робер
Робер
12
Оливейра
Паулу Оливейра
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике