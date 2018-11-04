Эйбар - Алавес: 04 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
2:1

Эйбар - Алавес: 04 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
4 нояб. 2018, 14:00 МСК
4.11.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
24
Родригес
Кевин Родригес
11
Соареш
Рафа Соареш
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
22
Посо
Алехандро Посо
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
21
Леон
Педро Леон
-
18
Ресио
Ресио
-
14
Инуи
Такаши Инуи
-
29
Дуфур
Унаи Дуфур
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
32
Ариета
Унаи Ариета
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
Алавес
2 : 1
Эйбар
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
Алавес
2
Эйбар
1
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 23:00
Алавес
2
Эйбар
1
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 18:00
Эйбар
0
Алавес
2
09.03.2019 09 марта 2019 сб 15:00
Алавес
1 : 1
Эйбар
09.03.2019 09 марта 2019 сб 15:00
Алавес
1
Эйбар
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:00
Эйбар
2 : 1
Алавес
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:00
Эйбар
2
Алавес
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 13:00
Эйбар
0 : 1
Алавес
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 13:00
Эйбар
0
Алавес
1
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 15:00
Алавес
1 : 2
Эйбар
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 15:00
Алавес
1
Эйбар
2
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 20:30
Алавес
0 : 0
Эйбар
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 20:30
Алавес
0
Эйбар
0
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:00
Эйбар
0 : 0
Алавес
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:00
Эйбар
0
Алавес
0

Новости

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Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
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