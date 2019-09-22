Матч завершен
Динамо
Москва
Игбун 50
Игбун 63
2:3
Матч завершен
Сочи
Сочи
Заболотный 31
Мевля 65
Карапетян 90
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
22 сент. 2019, 14:00 МСК
22.09.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
46
77
Каборе
Шарль Каборе
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
73
44
Шунич
Тони Шунич
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
46
10
Игбун
Сильвестр Игбун
50'
63'
50', 63'
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
3
Плиев
Заурбек Плиев
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
13
Калинин
Игорь Калинин
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
31'
31'
76
5
Померко
Алексей Померко
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
66
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
73
32
Мевля
Миха Мевля
65'
65'
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
87
Карапетян
Александр Карапетян
90'
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров