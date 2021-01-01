Матч завершен
Динамо
Москва
7:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
14 окт. 1993, -:- МСК
14.10.1993, -:- МСК
четверг
Составы