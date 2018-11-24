Матч завершен
Динамо
Москва
Жоаозиньо 53
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Комков 3
Ятченко 55
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
24 нояб. 2018, 14:00 МСК
24.11.2018, 14:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
46
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
53'
53'
77
23
Соснин
Антон Соснин
90
9
Кардозу
Мигел Кардозу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
46
7
Марков
Евгений Марков
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
25
Козлов
Алексей Козлов
4
Рыков
Владимир Рыков
78
Липовой
Данил Липовой
19
Москвичев
Владимир Москвичев
10
Черных
Федор Черных
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
55'
55'
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
6
10
Комков
Михаил Комков
3'
3'
90
5
Комолов
Павел Комолов
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
78
11
Саркисов
Артур Саркисов
46
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
33
Занев
Петар Занев
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
70
Гавазай
Энис Гавазай
15
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
91
Обрадович
Марко Обрадович